Педри пропустит ответный матч с «Манчестер Юнайтед», но должен успеть восстановиться к игре с «Реалом»

Полузащитник «Барселоны» Педри пропустит несколько матчей из-за травмы, которую получил в первой игре стыкового раунда Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (2:2), сообщает Mundo Deportivo.

У игрока диагностировано повреждение задней поверхности бедра.

20-летний хавбек не поможет команде в ближайших матчах, но должен восстановиться к игре против мадридского «Реала» в чемпионате Испании, который состоится 19 марта.

Всего на счету Педри в текущем сезоне 30 матчей за «Барсу» во всех турнирах и 7 голов.