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Лига Европы

Сегодня, 07:09

Пеллегрини: «Мы знаем, что Моуринью уникален»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Севильи».

«Меня переполняют эмоции, и я думаю, что это справедливо. Думаю, что мы прекрасно прошли этот путь, и мы гордимся тем, что находимся здесь. Мы с нетерпением ждем этого финала, именно этого мы хотели с первого матча группового этапа. Мы не можем дождаться завтрашней игры.

Моуринью и еврокубковые финалы? Мы знаем, что он уникален. Он дал нам очень много. Но мы приехали сюда, чтобы сыграть в финале и постараться выиграть, прошлое не даст вам победу над тем, с чем вы столкнетесь в будущем. Посмотрим, как все пройдет, но «Рома» точно здесь, в Будапеште, потому что заслужила это», — цитирует пресс-служба УЕФА Пеллегрини.

Финал Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» состоится 31 мая. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
ФК Севилья
Жозе Моуринью
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