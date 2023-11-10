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Лига Европы

Сегодня, 07:51

Пеллегрини: «Ситуация с травмированными в «Бетисе» выглядит тревожно»

Евгений Козинов
Корреспондент
Мануэль Пеллегрини.
Фото Reuters
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Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини прокомментировал победу над «Арисом» (4:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Мы отыграли хороший первый тайм и плохо начали второй, хотя вернулись в игру и добились результата, забив больше голов. Хуже всего был конец игры, потому что у нас была проблемы с травмами, так что давайте посмотрим, что сможем решить до воскресенья. Браво? Ситуация выглядит тревожно... он чувствовал дискомфорт, и это могло быть проблемой», — цитирует пресс-служба УЕФА Пеллегрини.

«Бетис» с 9 очками занимает первое место в группе С. «Арис» идет на 4-й строчке.

Эпизод в&nbsp;матче Лиги Европы между &laquo;Ливерпулем&raquo; и &laquo;Тулузой&raquo;. «Ливерпуль» повержен в Тулузе, «Карабах» проиграл после травмы Лунева, Миранчук и Оздоев — в плей-офф
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
Мануэль Пеллегрини
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