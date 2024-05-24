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24 мая, 23:05

По 4 игрока «Аталанты» и «Байера» вошли в символическую сборную сезона в Лиге Европы

Руслан Минаев
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УЕФА опубликовал символическую сборную сезона в Лиге Европы. В нее попали по 4 футболиста от каждого из финалистов турнира — «Аталанты» и «Байера».

Сборная сезона: Свилар («Рома»), Руджери («Аталанта»), Манчини («Рома»), Та («Байер»), Джимсити («Аталанта»), Фримпонг («Байер»), Джака («Байер»), Копмейнерс («Аталанта»), Вирц («Байер»), Лукман («Аталанта»), Обамеянг («Марсель»).

Лучшим игроком турнира признан Пьер-Эмерик Обамеянг, лучшим молодым игроком стал Флориан Вирц.

В финале турнира «Аталанта» разгромила «Байер» со счетом 3:0. Хет-трик оформил хавбек Адемола Лукман.

Футбол
Лига Европы УЕФА
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Вирц признан лучшим молодым игроком сезона в Лиге Европы