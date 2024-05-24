По 4 игрока «Аталанты» и «Байера» вошли в символическую сборную сезона в Лиге Европы

УЕФА опубликовал символическую сборную сезона в Лиге Европы. В нее попали по 4 футболиста от каждого из финалистов турнира — «Аталанты» и «Байера». Сборная сезона: Свилар («Рома»), Руджери («Аталанта»), Манчини («Рома»), Та («Байер»), Джимсити («Аталанта»), Фримпонг («Байер»), Джака («Байер»), Копмейнерс («Аталанта»), Вирц («Байер»), Лукман («Аталанта»), Обамеянг («Марсель»). Лучшим игроком турнира признан Пьер-Эмерик Обамеянг, лучшим молодым игроком стал Флориан Вирц. В финале турнира «Аталанта» разгромила «Байер» со счетом 3:0. Хет-трик оформил хавбек Адемола Лукман.