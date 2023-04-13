Погба включен в заявку «Ювентуса» на матч Лиги Европы против «Спортинга»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри перед матчем 1/4 финала Лиги Европы против «Спортинга» сообщил, что полузащитник Поль Погба готов играть.

«Его вкдючим в заявку, посмотрим завтра, сможет ли он играть. Важно, что он тренировался с командой без ограничений. Если мы сможем использовать Погба в конце сезона, это будет очень важно», — приводит Foot Mercato слова Аллегри.

Также итальянский специалист добавил, что нападающий Душан Влахович начнет матч со «Спортингом» в стартовом составе.

Матч «Ювентус» — «Спортинг» пройдет в четверг, 13 апреля. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.