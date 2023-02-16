Скоулз о матче «Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: «Это было просто великолепно»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился эмоциями от первого матча команды с «Барселоной» (2:2) в стыковом раунде Лиги Европы.

«Это было просто великолепно. Это то, чего вы ожидаете от этих двух команд — атакующнго футбола. Приехать в Барселону и сыграть вничью — это поставило «Юнайтед» в фантастическое положение перед следующей неделей», — приводит слова Скоулза Sky Sports.

Ответный матч стыкового раунда Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» состоится 23 февраля в Англии.