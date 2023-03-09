Игрок «Арсенала» Джака: «Всегда непросто сражаться с португальской командой, они дисциплинированные, жесткие»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака прокомментировал ничью со «Спортингом» (2:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы знали перед матчем, что здесь будет тяжело играть. Всегда непросто сражаться с португальской командой, они дисциплинированные, жесткие и имеют хороших игроков в техническом плане, но мы должны принять 2:2 и дожать их в Лондоне.

Мы хорошо начали игру, но два гола, которые пропустили, были слишком легкими, такого не должно происходить. Во втором тайме могли выиграть матч, но также могли и проиграть, поэтому довольствуемся ничьей», — приводит слова Джаки ВВС.

Ответная игра между командами пройдет 16 марта в Лондоне, начало — в 23.00 по московскому времени.