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Лига Европы

Сегодня, 03:01

Полузащитник «Севильи» Гудель за два дня до финала Лиги Европы потерял дочь

Евгений Козинов
Корреспондент
Неманья Гудель.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Севильи» Неманья Гудель рассказал, что за два дня до финала Лиги Европы у его девушки случился выкидыш. Она была на пятом месяце беременности.

«Это был один из самых тяжелых периодов в моей жизни. Я потерял брата на три минуты и ребенка. Этот титул для нее», — приводит Relevo слова Гуделя.

В марте в матче третьего дивизиона Испании защитник «Кордобы» Драгоша Гудель, который является братом игрока «Севильи», во время матча упал на газон. У него остановилось сердце, но врача удалось спасти футболиста.

«Севилья» в серии пенальти обыграла «Рому» (1:1, пен. — 4:1) и седьмой раз в истории выиграла Лигу Европы.

Неманья Гудель
Лига Европы УЕФА
ФК Севилья
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