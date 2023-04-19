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Лига Европы

Сегодня, 17:03

Тринкан: «Мы знаем, что «Ювентус» силен, но мы сделаем все возможное для победы»

Мария Гусева
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Полузащитник «Спортинга» Франсишку Тринкан поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Ювентуса».

«Мы верим. Мы знаем, что это будет сложный матч, что «Ювентус» силен, но мы будем готовы и сделаем все возможное, — цитирует Sport Tv Тринкана. — Наш стадион будет полон, и мы надеемся использовать шансы, которые нам представятся, чтобы сыграть лучше, чем в первом матче».

Первая встреча завершилась победой «Ювентуса» со счетом 1:0.

Ответная игра между командами пройдет 20 апреля в Лиссабоне. Начало — в 22.00 по московскому времени.

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