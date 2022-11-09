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Лига Европы

Сегодня, 17:11

Помощник главного тренера «Фейеноорда» сделал татуировку после победы над «Лацио» в Лиге Европы

Руслан Минаев
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Помощник главного тренера «Фейеноорда» Джон де Вольф необычно отпраздновал победу над «Лацио» в групповом турнире Лиги Европы.

Специалист сделал татуировку на икроножной мышце со словами из баннера голландских фанатов, который они вывесили во время игры.

«Я не лягу на землю ни за тебя, ни за кого-либо другого», — гласило послание болельщиков.

Фраза, якобы принадлежит роттердамскому боксеру Пепу ван Клаверену, которую он адресовал Аль Капоне перед своим поединком.

Татуировка Джона де Вольфа. Фото Соцсети
Татуировка Джона де Вольфа.
Фото Соцсети

Ассистент наставника «Фейеноорда» подписал фото в соцсетях: «Надеюсь, это не последняя моя татуировка».

«Фейеноорд» обыграл «Лацио» (1:0) и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места. «Лацио» также с 8 очками опустился на третье место по дополнительным показателям и сыграет в плей-офф Лиги конференций.

Лига Европы УЕФА
ФК Лацио
ФК Фейеноорд
0
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