«Манчестер Юнайтед» вдесятером ушел от поражения в матче с «Порту» в Лиге Европы

«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Порту» в матче второго тура общего этапа Лиги Европы — 3:3.

Манкунианцы к 20-й минуте вели со счетом 2:0 благодаря голам Маркуса Рэшфорда и Расмуса Хейлунна. Затем «драконы» отметились трижды, голы забили Пепе и Саму Омородион (дубль). На 90+1-й минута ничью гостям принес Харри Магуайр.

За 10 минут до конца основного времени вторую желтую карточку получил капитан «МЮ» Бруну Фернандеш.

«МЮ» в следующем матче Лиги Европы сыграет на выезде с «Фенербахче» 24 октября, «Порту» примет «Хоффенхайм».