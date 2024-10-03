Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига Европы. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

3 октября, 23:57

«Манчестер Юнайтед» вдесятером ушел от поражения в матче с «Порту» в Лиге Европы

Руслан Минаев
Расмус Хейлунн и Бруну Фернандеш.
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Порту» в матче второго тура общего этапа Лиги Европы — 3:3.

Манкунианцы к 20-й минуте вели со счетом 2:0 благодаря голам Маркуса Рэшфорда и Расмуса Хейлунна. Затем «драконы» отметились трижды, голы забили Пепе и Саму Омородион (дубль). На 90+1-й минута ничью гостям принес Харри Магуайр.

За 10 минут до конца основного времени вторую желтую карточку получил капитан «МЮ» Бруну Фернандеш.

«МЮ» в следующем матче Лиги Европы сыграет на выезде с «Фенербахче» 24 октября, «Порту» примет «Хоффенхайм».

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 22:00. do Dragao (Порту)
Порту
3:3
Манчестер Юнайтед

Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Порту

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
Пакистан отказался, с Медиалигой и клубами РПЛ играть не хотят. Почему сборная России рискует остаться без матчей в октябре
Кенгуренок Крош найден живым. Его хотели обменять на редкую обезьяну
Чекалины и их партнер подозреваются в выводе из РФ более 250 млн рублей
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина воспитывают двух дочерей
«Зенит» разгромил «Акрон» в матче Кубка России
Сегодня
Вчера
Неделя