«Порту» сыграет с «Манчестер Юнайтед» во 2-м туре общего этапа Лиги Европы в четверг, 3 октября. Игра пройдет на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Порту» — «Манчестер Юнайтед» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Виедотрансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-сервис «Okko Спорт» по платной подписке. Также на Okko будет доступна перекличка в формате мультикаста.

Основная стадия Лиги Европы стартовала 15 сентября 2024 года и завершится 21 мая 2025-го.

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