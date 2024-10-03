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«Порту» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть матч Лиги Европы онлайн 3 октября

«Порту» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы 3 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антони («Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press
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«Порту» сыграет с «Манчестер Юнайтед» во 2-м туре общего этапа Лиги Европы в четверг, 3 октября. Игра пройдет на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Порту» — «Манчестер Юнайтед» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Виедотрансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-сервис «Okko Спорт» по платной подписке. Также на Okko будет доступна перекличка в формате мультикаста.

Основная стадия Лиги Европы стартовала 15 сентября 2024 года и завершится 21 мая 2025-го.

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 22:00. do Dragao (Порту)
Порту
Ман. Юнайтед

Лига Европы УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

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