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11 апреля, 03:12

Постекоглу — о ничьей с «Айнтрахтом»: «У «Тоттенхэма» было абсолютно все, кроме голов»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу подвел итоги первого матча четвертьфинала Лиги Европы против «Айнтрахта» (1:1).

«Я не могу просить своих парней о большем. Было обидно пропустить в такой игровой ситуации. Но уже на самых первых минутах я был убежден, что все под нашим контролем. Думал, что во втором тайме это точно принесет результат. И у нас действительно было абсолютно все, кроме самих голов.

В любой другой день по такой игре у нас была бы крупная победа. Если снова сыграем так же через неделю, то у нас будут хорошие шансы. Хотя я не думаю, что в ответном матче пойдет открытый футбол. Каждый будет осторожничать, и любой голевой момент будет на счету. Надо, чтобы все наши парни были готовы к игре. Хорошо, что почти все снова в строю», — приводит слова Постекоглу официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между командами пройдет 17 апреля и начнется в 22.00 (мск).

Победитель пары «Тоттенхэм» — «Айнтрахт» сыграет в полуфинале с победителем пары «Буде-Глимт» — «Лацио» (первый матч — 2:0).

Лига Европы УЕФА
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Тоттенхэм Хотспур
Анге Постекоглу
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