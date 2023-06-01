Появилось видео оскорблений Моуринью в адрес арбитра Тэйлора после финала Лиги Европы

Появилось видео недовольства главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью после финала Лиги Европы с «Севильей» (1:1, пен. — 1:4).

На автостоянке стадиона «Пушкаш-Арена» в Будапеште португальский специалист подошел к автобусу арбитров и в грубой форме выразил недовольство работой главного рефери Энтони Тэйлора.

«Это чертов позор, мужик. Чертов позор. Даже Розетти (Роберто Розетти — глава судейского комитета УЕФА. — Прим. «СЭ») сказал, что там не было пенальти. Поздравляю, чертов позорник», — сказал Моуринью.

Среди прочего тренер был недоволен тем, что Тэйлор не поставил пенальти после падения Тэмми Абрахама в первом тайме и после игры рукой в штрафной от Фернандо — во втором.

«Севилья» седьмой раз в истории выиграла второй по значимости еврокубковый турнир. Испанская команда является рекордсменом по этому показателю.