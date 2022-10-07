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Лига Европы

Сегодня, 10:36

Президент «Униона» раскритиковал поведение болельщиков во время матча с «Мальме»

Сергей Разин
корреспондент

Президент «Униона» Дирк Зинглер поделился мнением о беспорядках во время матча Лиги Европы против «Мальме» (1:0).

«Я рад победе, потому что она заслуженна в спортивном плане. Но все остальное, что произошло во время игры, я не могу принять. Меня это сильно злит, потому что мы никогда такое не делали. И здесь внезапно это произошло. Вот тут-то я и разозлился», — приводит слова Зинглера соцсеть клуба.

На 60-й минуте болельщики немецкой команды начали бросать пиротехнику на поле и в фанатов шведского клуба. Главный судья встречи принял решение остановить игру и увел футболистов обеих команд в подтрибунное помещение.

После этого матча «Унион» с 3 очками занимает третье место в группе D, «Мальме» без очков — на последней строчке.

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