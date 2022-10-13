ПСВ крупно обыграл «Цюрих» во второй раз подряд, «Лацио» в меньшинстве сыграл вничью со «Штурмом»

ПСВ разгромил «Цюрих» в матче 4-го тура групповой стадии Лиги Европы — 5:0.

Нидерландская команда одержала крупную победу над швейцарской во второй раз подряд. В прошлом туре ПСВ выиграл со счетом 5:1.

ПСВ занимает второе место в группе A с 7 очками, уступая лишь «Арсеналу» (9 очков). На третьем месте идет «Буде-Глимт» с 4 очками. «Цюрих» идет на последней, четвертой строчке, команда не набрала ни одного очка.

В параллельном матче «Лацио» сыграл вничью со «Штурмом» на своем поле — 2:2. У хозяев забили Чиро Иммобиле и Педро, у гостей дубль сделал Виллиам Бовинг. Римляне завершили игру в меньшинстве — в конце первого тайма был удален полузащитник Мануэль Лаццари.

В группе F у всех четырех команд по 5 очков. «Фейеноорд» лидирует по дополнительным показателям, «Мидтьюлланн» занимает вторую строчку, «Лацио» идет третьим, а «Штурм» — четвертым.

В других матчах вечера «Лудогорец» победил ХИК (2:0), а «Унион» оказался сильнее «Мальме» (1:0).