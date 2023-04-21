Рабьо оценил игру «Ювентуса» против «Спортинга» в четвертьфинале Лиги Европы

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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо прокомментировал выход в полуфинал Лиги Европы по итогам двух матчей со «Спортингом».
20 апреля туринцы в ответной игре сыграли вничью со «Спортингом» — 1:1. Первый матч между командами завершился в пользу «Ювентуса» со счетом 1:0. По сумме двух матчей туринцы прошли в полуфинал турнира с общим счетом 2:1.
«Я доволен тем, как команда играла, чтобы добиться выхода в полуфинал Лиги Европы. В ДНК «Ювентуса» заложено быть конкурентоспособным, и благодаря этому быть сосредоточенным от начала до конца. В конце концов, нам удалось сдержать атаки «Спортинга», — цитирует Рабьо пресс-служба УЕФА.
В полуфинале Лиги Европы «Ювентус» сыграет с «Севильей». Встреча состоится 11 мая. Начало — в 22.00 мск.