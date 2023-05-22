Ракитич считает, что Моуринью входит в тройку лучших тренеров мира

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич перед игрой против «Ромы» в финале Лиги Европы высказался о главном тренере римлян Жозе Моуринью.

«Это будет очень сложно. Прежде всего потому, что «Рому» возглавляет один из лучших тренеров в мире, скажем, из тройки лучших. Великий тренер, который уже выиграл все европейские кубки в своей карьере. Моуринью — действительно особенный стратег, уникальный во всех смыслах», — приводит слова Ракитича Tuttosport.

Финал Лиги Европы пройдет 31 мая 2023 года на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия).