Хейлунн: «Приятно забить два гола, но еще больше я рад победе «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунн прокомментировал победу над «Викторией» (2:1) в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Приятно забить два гола, но еще больше я рад победе. Мои инструкции? Выйти на поле и забить два гола! Просто использовать свои качества, использовать пространство и быть уверенным в себе перед воротами соперника», — цитирует пресс-служба УЕФА Хейлунна.

«Манчестер Юнайтед» с 12 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. «Виктория» идет на 17-й строчке — 9 очков.