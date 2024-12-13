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Хейлунн: «Приятно забить два гола, но еще больше я рад победе «МЮ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунн прокомментировал победу над «Викторией» (2:1) в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Приятно забить два гола, но еще больше я рад победе. Мои инструкции? Выйти на поле и забить два гола! Просто использовать свои качества, использовать пространство и быть уверенным в себе перед воротами соперника», — цитирует пресс-служба УЕФА Хейлунна.

«Манчестер Юнайтед» с 12 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. «Виктория» идет на 17-й строчке — 9 очков.

Расмус Хейлунн и&nbsp;Мануэль Угарте празднуют гол. Хейлунн спас «МЮ» после дикого ляпа Онана, Хайкин против Зайнутдинова, «Лацио» на первом месте
Источник: Официальный сайт УЕФА
Расмус Хейлунн
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
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