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«Реал Сосьедад» — «Андерлехт»: смотреть матч Лиги Европы онлайн 3 октября

«Реал Сосьедад» сыграет с «Андерлехтом» в Лиге Европы 3 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Арсен Захарян (ФК «Реал Сосьедад»).
Фото Global Look Press
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«Реал Сосьедад» примет «Андерлехт» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 3 октября. Игра состоится на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне (Испания) и начнется в 19.45 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Реал Сосьедад» — «Андерлехт» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Также в Okko будет доступна перекличка в формате мультикаста.

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 19:45. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Андерлехт

Основная стадия ЛЕ стартовала 15 сентября 2024 года и завершится 21 мая 2025-го.

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Футбол
Лига Европы УЕФА
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ФК Реал Сосьедад

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