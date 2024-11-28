«Реал Сосьедад» встретится с «Аяксом» в матче Лиги Европы УЕФА

«Реал Сосьедад» примет «Аякс» в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 28 ноября. Игра пройдет на «Реале-Арене» в Сан-Себастьяне и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке. Платформа также ведет перекличку в формате мультикаста — лучшие моменты всех встреч в одном окне.

С ключевыми событиями игры «Реал Сосьедад» — «Аякс» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В четырех матчах общего этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» набрал четыре очка, «Аякс» — 10. В четвертом туре «Реал Сосьедад» проиграл «Виктории» Пльзень (1:2), а «Аякс» победил «Маккаби» Тель-Авив (5:0).