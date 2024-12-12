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Сегодня, 21:15

«Реал Сосьедад» — «Динамо» Киев: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

«Реал Сосьедад» и «Динамо» Киев встретятся в матче Лиги Европы
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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«Реал Сосьедад» и киевское «Динамо» встретятся в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА в четверг, 12 декабря. Игра пройдет на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. Платформа также проведет перекличку игр в формате мультикаста (лучшие моменты встреч в одном окне).

Ключевые события игры «Реал Сосьедад» — «Динамо» Киев можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига Европы. Общий этап. 6-й тур
12 дек, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Динамо К

В 5 турах общего этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» набрал 7 очков. Динамовцы замыкают турнирную таблицу, не набрав ни одного очка.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Динамо (Киев)
ФК Реал Сосьедад
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