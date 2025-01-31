«Реал Сосьедад» победил ПАОК

«Реал» Сосьедад» дома обыграл ПАОК в матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы — 2:0.

Дубль оформил Орри Оскарссон. Российский хавбек испанского клуба Арсен Захарян провел весь матч на скамейке запасных. У ПАОКа в стартовом составе вышел российский хавбек Магомед Оздоев, во втором тайме на поле появился форвард Федор Чалов.

Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.

30 янв, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)

В параллельном матче «Олимпиакос» победил «Карабах» в домашнем матче — 3:0. Дубль оформил Аюб Эль-Кааби.

Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.

30 янв, 23:00. Georgios Karaiskakis (Пирей)

По итогам общего этапа «Реал Сосьедад» набрал 13 очков и занял 13-е место в таблице. ПАОК с 10 очками — на 22-й строчке. «Олимпиакос» с 15 очками — на 7-м месте. «Карабах» (3) — последний.

Жеребьевка стыковых матчей состоится 31 января.