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Сегодня, 01:52

«Шахтер» по пенальти обыграл «Ренн» в 1/16 финала Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
23 февраля. «Ренн» — «Шахтер» — 2:1, пен. - 4:5.
Фото Reuters
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«Ренн» проиграл «Шахтеру» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла на «Роажон Парк» во Франции.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины Карл Токо-Экамби открыл счет и его гол стал единственным. Так как в первой встрече украинская команда выиграла с минимальным счетом, команды сыграли дополнительное время.

На 106-й минуте встречи нападающий «Ренна» Ибраим Салах, вышедший на замену, забил второй гол. Гостям удалось перевести игру к серии пенальти благодаря автоголу 18-летнего Жанюэля Белосьяна на 119-й минуте.

В одиннадцатиметровых голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин трижды отбил мяч и принес своей команде победу — 5:4.

Соперник «Шахтера» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.

Лига Европы. 1/16 финала
23 февр, 23:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
2:1
Шахтер Д

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Ренн
ФК Шахтер (Донецк)
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