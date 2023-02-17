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Сегодня, 01:38

Рэшфорд — о ничьей с «Барселоной»: «Это похоже на поражение

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал ничью с «Барселоной» (2:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Это похоже на поражение. Я думаю, что мы хорошо справились, вернувшись в игру, первый тайм, вероятно, был в пользу каталонцев, но мы сохраняли спокойствие и пытались создавать моменты, когда могли. «МЮ» забил два хороших гола и пытался сохранить контроль над результатом. У «Барселоны» много отличных игроков, и если дать им время на владение мячом, они найдут пространство. Надеюсь, через неделю будет еще одна хорошая игра, а мы сделаем еще один шаг вперед», — цитирует BBC Рэшфорда.

Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» состоится через неделю, 23 февраля, в Англии.

Маркус Рэшфорд
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Лига Европы УЕФА
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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