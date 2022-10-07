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Сегодня, 03:21

Рэшфорд — о победе над «Омонией»: «Мы сделали свое дело, но хотели сыграть лучше»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал победу над «Омонией» (3:2) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Мы сделали свое дело, но хотели сыграть лучше. Не скажу, что мы плохо оборонялись. Просто допустили несколько ошибок. Ошибки случаются в футболе. Нужно двигаться дальше», — цитирует пресс-служба УЕФА Рэшфорда.

После трех туров «Манчестер Юнайтед» идет на 2-м месте в группе, набрав 6 очков. «Омония» располагается на последней строчке — 0 очков.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2035946--omonoia-vs-man-united/
Маркус Рэшфорд
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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