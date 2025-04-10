«Рейнджерс» и «Атлетик» проведут первый матч 1/4 финала Лиги Европы 10 апреля

«Рейнджерс» и «Атлетик» проведут первый матч 1/4 финала Лиги Европы в четверг, 10 апреля. Начало игры на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия) — в 22.00 по московскому времени.

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Рейнджерс» — «Атлетик» в нашем матч-центре.

Трансляцию матча в Глазго в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт», контент доступен по подписке. Также стриминговый сервис запускает переклички вечерних встреч игрового дня Лиги Европы и Лиги конференций в формате мультикаста.

Лига Европы. 1/4 финала.

10 апреля, 22:00. Ibrox Stadium (Глазго)

Ответный матч между соперниками состоится в четверг, 17 апреля. Победитель этой пары в 1/2 финала Лиги Европы встретится с победителем пары «Лион» — «Манчестер Юнайтед».