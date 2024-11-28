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Сегодня, 20:45

РФШ — ПАОК: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

РФШ и ПАОК встретятся в матче общего этапа Лиги Европы
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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РФШ и ПАОК встретятся в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА в четверг, 28 ноября. Игра пройдет на стадионе «Даугава» в Риге, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке. Платформа также ведет перекличку — лучшие моменты всех встреч в одном окне.

С ключевыми событиями игры РФШ — ПАОК можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига Европы. Общий этап. 5-й тур
28 нояб, 20:45. Daugava (Рига)
РФШ
ПАОК

В четырех матчах общего этапа Лиги Европы РФШ набрала два очка, ПАОК — одно. В четвертом туре РФШ сыграла вничью с «Андерлехтом» (1:1), а ПАОК уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК ПАОК
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