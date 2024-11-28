Сегодня, 20:45
РФШ и ПАОК встретятся в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА в четверг, 28 ноября. Игра пройдет на стадионе «Даугава» в Риге, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке. Платформа также ведет перекличку — лучшие моменты всех встреч в одном окне.
С ключевыми событиями игры РФШ — ПАОК можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
В четырех матчах общего этапа Лиги Европы РФШ набрала два очка, ПАОК — одно. В четвертом туре РФШ сыграла вничью с «Андерлехтом» (1:1), а ПАОК уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2).