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Лига Европы

15 марта, 07:56

Де Дзерби: «Брайтон» заслужил победу над «Ромой» с большим преимуществом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над «Ромой» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Несмотря на победу, в четвертьфинал вышла римская команда (по сумме двух матчей — 4:1).

«Горжусь парнями. Они проявили все лучшие человеческие качества. Для меня это не сюрприз. Я не перестаю гордиться ребятами, даже когда мы проигрываем, потому что знаю, что парни выкладываются на полную в каждой игре. Мы заслужили победу с большим преимуществом. Нам нужно было забить два-три гола до начала последних 20 минут. Мы создали много моментов. Но нам немного не повезло. Были и ошибки во втором тайме, но я могу лишь сказать ребятам спасибо», — цитирует пресс-служба УЕФА Де Дзерби.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 15 марта. «СЭ» проведет текстовую трансляцию.

 
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Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2040320--brighton-vs-roma/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Рома
Роберто Де Дзерби
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