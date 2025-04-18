Кох: «Айнтрахту» не хватило удачи, особенно во втором тайме с «Тоттенхэмом»

Защитник «Айнтрахта» Робин Кох прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (0:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Сегодня нам не хватило удачи, особенно во втором тайме. У нас были хорошие моменты, но немного не повезло. Сейчас трудно говорить о гордости. Конечно, мы вправе гордиться, особенно второй половиной, но результат разочаровывает», — цитирует пресс-служба УЕФА Коха.

В полуфинале Лиги Европы «Тоттенхэм» сыграет против «Буде-Глимта». Первый матч — 1 мая, а ответный — 8-го.