Лига Европы
Главная
Футбол
Лига Европы

7 ноября, 07:55

Ван Перси: «Все хотят побеждать, поэтому разочарован поражением от «Штутгарта»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Фейеноорда» Робин ван Перси прокомментировал поражение от «Штутгарта» (0:2) в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Конечно, все хотят побеждать, поэтому мы разочарованы результатом. Но когда видишь, как игроки хотят играть — как обороняются, как передвигаются по полю, как переключаются и как усердно работают, и какие создают моменты, — понимаешь, что это именно тот путь, по которому мы хотим идти», — цитирует пресс-служба УЕФА ван Перси.

«Штутгарт» набрал 6 очков и занимает 20-е место в турнирной таблице. «Фейеноорд» идет на 29-й строчке — 3 очка.

Магомед Оздоев.Иосифов начал камбэк «Целе», у Оздоева голевой пас, Арнаутович принес первую победу «Црвене Звезде»
