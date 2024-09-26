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Лига Европы

26 сентября, 23:54

«Рома» не удержала победу над «Атлетиком» в матче Лиги Европы

Руслан Минаев
Иньяки Уильямс (слева) и Марио Эрмосо.
Фото AFP
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«Рома» дома сыграла вничью с «Атлетиком» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы — 1:1.

Гол в первом тайме забил форвард римлян Артем Довбик. В концовке встречи игрок баскского клуба Аитор Паредес сравнял счет.

«Рома» 3 октября сыграет в гостях с «Эльфсборгом», «Атлетик» примет АЗ.

Лига Европы. Общий этап. 1-й тур
26 сент, 22:00. Olimpico (Рим)
Рома
1:1
Атлетик

«Лион» дома победил «Олимпиакос» — 2:0. Во втором тайме голы забили Райан Шерки и Саид Бенрахма.

«Лион» 3 октября сыграет в гостях с «Рейнджерс», «Олимпиакос» примет «Брагу».

Лига Европы. Общий этап. 1-й тур
26 сент, 22:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
2:0
Олимпиакос П

«Айнтрахт» дома сыграл вничью с «Викторией Пльзень» — 3:3.

У немецкого клуба отметились Уго Экитике, Эрик Дина и Расмус Кристенсен. У чешского клуба голы забили Павел Шульц, Принс Аду и Вацлав Емелка.

«Айнтрахт» 3 октября сыграет на выезде с «Бешикташем», «Виктория» примет «Лудогорец».

Лига Европы. Общий этап. 1-й тур
26 сент, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
3:3
Виктория Пл

Лига Европы УЕФА
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Виктория (Пльзень)
ФК Лион
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Рома

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