«Рома» не удержала победу над «Атлетиком» в матче Лиги Европы

«Рома» дома сыграла вничью с «Атлетиком» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы — 1:1. Гол в первом тайме забил форвард римлян Артем Довбик. В концовке встречи игрок баскского клуба Аитор Паредес сравнял счет. «Рома» 3 октября сыграет в гостях с «Эльфсборгом», «Атлетик» примет АЗ. «Лион» дома победил «Олимпиакос» — 2:0. Во втором тайме голы забили Райан Шерки и Саид Бенрахма. «Лион» 3 октября сыграет в гостях с «Рейнджерс», «Олимпиакос» примет «Брагу». «Айнтрахт» дома сыграл вничью с «Викторией Пльзень» — 3:3. У немецкого клуба отметились Уго Экитике, Эрик Дина и Расмус Кристенсен. У чешского клуба голы забили Павел Шульц, Принс Аду и Вацлав Емелка. «Айнтрахт» 3 октября сыграет на выезде с «Бешикташем», «Виктория» примет «Лудогорец».