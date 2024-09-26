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«Рома» — «Атлетик»: смотреть трансляцию матча Лиги Европы

«Рома» сыграет с «Атлетиком» в Лиге Европы 26 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Пауло Дибала.
Фото Global Look Press
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«Рома» и «Атлетик» встретятся в 1-м туре общего этапа Лиги Европы в четверг, 26 сентября. Игра состоится на «Олимпийском стадионе» в Риме (Италия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Рома» — «Атлетик» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке. Также будет доступна перекличка в формате мультикаста в Okko для вечерних игр с 22.00.

Лига Европы. Общий этап. 1-й тур
26 сент, 22:00. Olimpico (Рим)
Рома
Атлетик

Основная стадия ЛЕ стартовала 15 сентября 2024 года и завершится 21 мая 2025-го.

Лига Европы УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Рома

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