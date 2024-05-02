2 мая «Рома» дома в Риме (Италия) примет «Байер» в матче первого полуфинала Лиги Европы. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Лиги Европы «Рома» — «Байер» на телеканале «Матч ТВ» можно будет бесплатно и в прямом эфире. Она начнется в 21.45 мск. Самые интересные моменты встречи также покажут в онлайн-перекличке по подписке на канале «Матч Премьер» с 21.55.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция игр «Рома» — «Байер» и «Марсель» — «Аталанта».

Ответный поединок 1/2 финала Лиги Европы с «Ромой» состоится 9 мая в Леверкузене на домашнем стадионе «Байера» «Бай-Арена».

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