«Рома» — «Байер»: прямая трансляция матча полуфинала Лиги Европы

11 мая в Риме (Италия) «Рома» сыграет с «Байером» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе, начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Рома» — «Байер». Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на канале «Матч Футбол 1». Она начнется в 21.45.

Ответная встреча между «Байером» и «Ромой» пройдет 18 мая в 22.00.

Финал Лиги Европы-2022/23 состоится 31 мая 2023 года на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия).