«Рома» и «Байер» сыграют в матче Лиги Европы 2 мая

2 мая в Риме (Италия) «Рома» примет «Байер» в первом матче полуфинала Лиги Европы. Встреча на Олимпийском стадионе начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Рома» — «Байер» можно будет в прямом эфире и бесплатно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч ТВ». Начало — в 21.45 мск.

Для пользователей сайта «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция матчей 1/2 финала Лиги Европы «Рома» — «Байер» и «Марсель» — «Аталанта». В матч-центре будут доступны формальные события игры.

Ответный матч полуфинала Лиги Европы между «Байером» и «Ромой» состоится 9 мая в городе Леверкузен на стадионе «Бай-Арена». Начало — в 22.00 мск.

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