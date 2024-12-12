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Сегодня, 22:43

Лига Европы: «Рома» разгромила «Брагу», «Галатарасай» упустил победу над «Мальме»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Рома» дома разгромила «Брагу» в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы — 3:0.

Победу римлянам принесли голы Лоренцо Пеллегрини (11-я минута), Сауда Абдулхамида (47-я) и Марио Эрмосо (90+1-я).

Португальская команда осталась в меньшинстве на 68-й минуте — красную карточку получил Матеус.

«Рома» (9 очков) поднялась на 12-е место в таблице общего этапа Лиги Европы. «Брага» (7) идет на 23-й позиции.

Лига Европы. Общий этап. 6-й тур
12 дек, 20:45. Olimpico (Рим)
Рома
3:0
Брага

В параллельном матче «Галатасарай» в концовке на выезде упустил победу над «Мальме» — 2:2. У гостей отличились Элиас Йелерт и Юнус Акгюн. У норвежского клуба забили экс-форвард «Краснодара» Эрик Ботхейм и Серхио Пенья.

Лига Европы. Общий этап. 6-й тур
12 дек, 20:45. Eleda Stadion (Мальме)
Мальме
2:2
Галатасарай

В других матчах игрового дня «Лудогорец» и АЗ сыграли вничью (2:2), также очки поделили «Олимпиакос» и «Твенте» (0:0). Бельгийский «Юнион» дома победил «Ниццу» (2:1), а «Хоффенхайм» сыграл вничью со «Стяуа» (0:0).

Лига Европы. Общий этап. 6-й тур
12 дек, 20:45. Huvepharma Arena (Разград)
Лудогорец
2:2
АЗ
Лига Европы. Общий этап. 6-й тур
12 дек, 20:45. Georgios Karaiskakis (Пирей)
Олимпиакос П
0:0
Твенте
Лига Европы. Общий этап. 6-й тур
12 дек, 20:45. King Baudouin (Брюссель)
Юнион
2:1
Ницца
Лига Европы. Общий этап. 6-й тур
12 дек, 20:45. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
0:0
Стяуа

Источник: Таблица Лиги Европы
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Брага
ФК Галатасарай
ФК Мальме
ФК Рома
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