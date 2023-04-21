«Рома» в дополнительное время победила «Фейеноорд» и пробилась в полуфинал Лиги Европы

«Рома» дома победила «Фейеноорд» в дополнительное время ответного матча 1/4 финала Лиги Европы — 4:1.

У хозяев забивали Леонардо Спинацолла и Пауло Дибала, который отличился на последней минуте основного времени. У гостей отметился Пайшао с передачи Себастьяна Шиманьски.

В дополнительное время в составе римлян забивали Стефан Эль-Шаарави и Лоренцо Пеллегрини.

В концовке встречи удаление заработал форвард гостей Сантьяго Хименес.

«Рома» по сумме двух матчей победила «Фейеноорд» со счетом 4:2. В полуфинале Лиги Европы команда Жозе Моуринью сыграет с «Байером».