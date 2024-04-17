«Рома» сыграет с «Миланом» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы 18 апреля

«Рома» и «Милан» сыграют в ответном четвертьфинале Лиги Европы в четверг, 18 апреля. Игра пройдет в Риме на стадионе «Олимпико», начало — в 22.00 по московскому времени.

Прямую видеотрансляцию с 21.45 мск покажут сайт Мatchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 2» и онлайн-платформа «Кинопоиск». Самые интересные моменты первых матчей 1/4 финала Лиги Европы будут доступны в онлайн-перекличке на телеканале «Матч Премьер».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня Лиги Европы. Ключевые события встречи «Рома» — «Милан» будут доступны в разделе матч-центр на сайте «СЭ».

В 1/16 финала «Рома» прошла «Фейеноорд» (1:1, 1:1, 4:2 по пен.), а в 1/8 финала итальянская команда обыграла английский «Брайтон» по сумме 2-х встреч 4:1. «Милан» на стадии 1/16 финала Лиги Европы обыграл «Ренн» (3:0, 2:3). В 1/8 финала итальянцы оказались сильнее пражской «Славии» (4:2, 3:1).

Первая встреча между «Ромой» и «Милана» в рамках четвертьфинала Лиги Европы завершилась победой римской команды со счетом 1:0.