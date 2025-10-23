«Рома» дома проиграла «Виктории» в матче Лиги Европы

23 октября, 23:57
«Рома» в домашнем матче уступила «Виктории» в общем этапе Лиги Европы — 1:2.
У хозяев пенальти реализовал Пауло Дибала. У гостей отличились Принс Аду и Шейх Суаре.
«Рома» проиграла второй матч из трех и с 3 очками занимает 23-е место в таблице общего этапа. «Виктория» продлила серию без поражений до трех матчей — 2 победы и 1 ничья. Чешский клуб с 7 очками — на 4-й строчке.
В параллельных матчах «Фейеноорд» победил «Панатинаикос» (3:1), «Мальме» и загребское «Динамо» сыграли вничью (1:1), «Янг Бойз» обыграли «Лудогорец» (3:2).
Иньес Андреста
Команде с таким названием как не проиграть
24.10.2025
Denizzz77
пока не купят хорошего нападающего ничего хорошего не будет. довбика хватило на один сезон,а фергюссон на уровень Ромы
24.10.2025