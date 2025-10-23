«Рома» дома проиграла «Виктории» в матче Лиги Европы

«Рома» в домашнем матче уступила «Виктории» в общем этапе Лиги Европы — 1:2.

У хозяев пенальти реализовал Пауло Дибала. У гостей отличились Принс Аду и Шейх Суаре.

«Рома» проиграла второй матч из трех и с 3 очками занимает 23-е место в таблице общего этапа. «Виктория» продлила серию без поражений до трех матчей — 2 победы и 1 ничья. Чешский клуб с 7 очками — на 4-й строчке.

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.

23 октября, 22:00. Olimpico (Рим)

В параллельных матчах «Фейеноорд» победил «Панатинаикос» (3:1), «Мальме» и загребское «Динамо» сыграли вничью (1:1), «Янг Бойз» обыграли «Лудогорец» (3:2).

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.

23 октября, 22:00. Wankdorf (Берн)

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.

23 октября, 19:45. De Kuip (Роттердам)