23 октября, 23:57

«Рома» дома проиграла «Виктории» в матче Лиги Европы

Руслан Минаев
Нейл Эль-Айнауи (справа) и Томаш Ладра.
Фото Reuters

«Рома» в домашнем матче уступила «Виктории» в общем этапе Лиги Европы — 1:2.

У хозяев пенальти реализовал Пауло Дибала. У гостей отличились Принс Аду и Шейх Суаре.

«Рома» проиграла второй матч из трех и с 3 очками занимает 23-е место в таблице общего этапа. «Виктория» продлила серию без поражений до трех матчей — 2 победы и 1 ничья. Чешский клуб с 7 очками — на 4-й строчке.

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.
23 октября, 22:00. Olimpico (Рим)
Рома
1:2
Виктория Пл

В параллельных матчах «Фейеноорд» победил «Панатинаикос» (3:1), «Мальме» и загребское «Динамо» сыграли вничью (1:1), «Янг Бойз» обыграли «Лудогорец» (3:2).

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.
23 октября, 22:00. Wankdorf (Берн)
Янг Бойз
3:2
Лудогорец

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.
23 октября, 19:45. De Kuip (Роттердам)
Фейеноорд
3:1
Панатинаикос

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.
23 октября, 22:00. Eleda Stadion (Мальме)
Мальме
1:1
Динамо З

  • Иньес Андреста

    Команде с таким названием как не проиграть

    24.10.2025

  • Denizzz77

    пока не купят хорошего нападающего ничего хорошего не будет. довбика хватило на один сезон,а фергюссон на уровень Ромы

    24.10.2025

    Лига Европы УЕФА
    ФК Виктория (Пльзень)
    ФК Динамо (Загреб)
    ФК Лудогорец
    ФК Мальме
    ФК Панатинаикос
    ФК Рома
    ФК Фейеноорд
    ФК Янг Бойз
