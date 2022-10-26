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Нападающий Криштиану Роналду будет в заявке «Манчестер Юнайтед» на матч Лиги Европы против «Шерифа», сообщил главный тренер команды Эрик тен Хаг.
«Роналду будет завтра в заявке. Он выбыл на одну игру, а теперь вернулся в состав», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.
25 октября «МЮ» сообщил, что Роналду вернулся к тренировкам с командой после своего отстранения. Тен Хаг отстранил 37-летнего португальца от работы с основой, после того как футболист демонстративно покинул скамейку запасных до завершения матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0), который состоялся 19 октября.
Матч группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Шерифа» пройдет 27 октября в Манчестере. Начало игры — в 23.00 (мск).
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