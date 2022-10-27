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Лига Европы

Сегодня, 21:14

Роналду попал в стартовый состав «МЮ» на матч с «Шерифом»

Алина Савинова
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Ранее 37-летний португалец был отстранен от игры с «Челси» (1:1) из-за того, что ушел со скамейки запасных в конце матча против «Тоттенхэма» (2:0).

Состав «МЮ» на матч с «Шерифом»:

Вратарь: Давид Де Хеа

Защитники: Лисандро Мартинес, Виктор Линделеф, Тирелл Маласиа, Диогу Далот

Полузащитники: Каземиро, Бруну Фернандеш, Антони, Кристиан Эриксен, Алехандро Гарначо

Нападающий: Криштиану Роналду

Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
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