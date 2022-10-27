Роналду попал в стартовый состав «МЮ» на матч с «Шерифом»

Сегодня, 21:14
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
Ранее 37-летний португалец был отстранен от игры с «Челси» (1:1) из-за того, что ушел со скамейки запасных в конце матча против «Тоттенхэма» (2:0).
Состав «МЮ» на матч с «Шерифом»:
Вратарь: Давид Де Хеа
Защитники: Лисандро Мартинес, Виктор Линделеф, Тирелл Маласиа, Диогу Далот
Полузащитники: Каземиро, Бруну Фернандеш, Антони, Кристиан Эриксен, Алехандро Гарначо
Нападающий: Криштиану Роналду
Начало матча — в 22.00 по московскому времени.