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Лига Европы

6 сентября, 02:48

Роналду вошел в заявку «МЮ» на матчи Лиги Европы. Португалец сыграет на турнире впервые за 20 лет

Сергей Разин
корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» опубликовал заявку команды на матчи группового турнира Лиги Европы.

Вратари: Де Хеа, Дубравка, Хитон.

Защитники: Далот, Линделеф, Магуайр, Маласиа, Мартинес, Шоу, Туанзебе, Варан, Ван-Биссака.

Полузащитники: Каземиро, Эриксен, Фернандеш, Фред, Мактоминей, Пеллистри, Санчо, ван де Бек.

Форварды: Антони, Гарначо, Марсьяль, Рэшфорд, Роналду.

Отметим, Криштиану Роналду не играл в Лиге Европы с сезона-2002/03 — тогда он провел два матча за «Спортинг» в Кубке УЕФА и отметился результативной передачей.

«Манчестер Юнайтед» в группе E встретится с «Реалом Сосьедад», «Шерифом» и «Омонией».

Криштиану Роналду
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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