Российский вратарь «Буде-Глимт» Хайкин получил фантастическую оценку за победу над «Лацио» в ЛЕ

17 апреля норвежский «Буде-Глимт» победил в Риме в серии пенальти «Лацио» и вышел в полуфинал Лиги Европы (первая игра — 2:0; ответная — 1:3, пен. — 3:2).

Главным героем встречи в стал российский голкипер скандинавской команды Никита Хайкин, совершивший несколько спасений в основное время и отразивший два удара в серии 11-метровых.

Итальянские спортивные СМИ высоко оценили игру Хайкина, а Tuttosport и вовсе поставило ему фантастически высокий балл 9,0: «Много раз по-настоящему выручал свою команду. Совершенно не виноват в двух первых пропущенных голах, а вот в третьем случае сыграл не лучшим образом».

Corriere dello Sport — 8,0: «Пропустил после эффектного удара пяткой, еще дважды не смог справиться с ударами соперников. Зато спас партнеров во многих эпизодах и отразил два послематчевых пенальти».

La Gazzetta dello Sport — 7,0: «До 93-й минуты отбивал все, что можно было. Если «Буде» в итоге прошел в полуфинал, это полностью его заслуга. Серия пенальти только подтверждает это».

Голкипер «Лацио» Иван Проведель, имеющий российские корни, вновь остался в запасе римлян, как и в первом матче.

В полуфинале Лиги Европы «Буде-Глимт» сыграет с «Тоттенхэмом» 1 и 8 мая.