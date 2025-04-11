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11 апреля, 00:52

Аморим: «Ответный матч с «Лионом» будет другим»

Евгений Козинов
Корреспондент
Рубен Аморим.
Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал ничью с «Лионом» (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Захватывающая получилась игра. У нас были некоторые сложности в первом тайме с прессингом, так как «Лион» сыграл иначе. Потом, в середине первого тайма и особенно во втором, мы игру контролировали.

Мы попытались объяснить игрокам, как играет «Лион». Работали над кое-чем иным. Игрокам в середине первого тайма было сложно адаптироваться, но во втором уже привыкли. Ответный матч будет другим. Дома наши болельщики захотят от нас, чтобы мы все время оказывали давление, однако эта команда по-настоящему умна», — цитирует пресс-служба УЕФА Аморима.

Ответный матч пройдет в Англии 17 апреля и начнется в 22.00 по московскому времени.

Вратарь &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; Андре Онана пропускает гол в&nbsp;матче с &laquo;Лионом&raquo;.Новый «привоз» Онана и упущенная победа «МЮ», драма в Глазго, Хайкин и Йосифов в деле
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Рубен Аморим
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
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