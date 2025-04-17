Аморим: «Онана еще в «Интере» доказал, что он игрок топ-класса»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Лиона».

«Если наша команда будет забивать больше голов и активнее действовать в нападении, то и защищаться мы будем лучше. Онана еще в «Интере» доказал, что он игрок топ-класса. Просто порой бывают сезоны, когда ты играешь хуже обычного.

Если говорить об ошибках, то можете взглянуть на мои показатели. Они худшие в нашей команде, и я тоже выступаю ниже своего уровня. Но все же думаю, что я правильный человек на этой должности. То же думаю и про Андре», — цитирует пресс-служба УЕФА Аморима.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Лион» состоится в четверг, 17 апреля, и начнется в 22.00 по московскому времени. Первая игра завершилась ничьей — 2:2.