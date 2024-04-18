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Лига Европы

Сегодня, 06:29

Сакки надеется, что «Милан» пройдет «Рому» в Лиге Европы

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Милана» Арриго Сакки рассказал, чего ждет от ответного матча миланцев с «Ромой» в 1/4 финала Лиги Европы. Первая встреча команд завершилась со счетом 1:0 в пользу римлян.

««Милан» должен сыграть лучше, сделать то, что не сделал в первом матче. Матч будет интересным для зрителей, надеюсь, что «Милан» выступит как настоящая команда. А в первом матче «Рома» выиграла по заслугам, де Росси молодец, пока у него все хорошо», — цитирует Сакки pianetamilan.it.

«Рома» и «Милан» сыграют в ответном четвертьфинале Лиги Европы в четверг, 18 апреля. Игра пройдет в Риме на стадионе «Олимпико», начало — в 22.00 по московскому времени.

ФК Милан
ФК Рома
Арриго Сакки
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