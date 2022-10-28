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Сегодня, 15:49

Семин: «Черчесов давно доказал, что он тренер высокой квалификации»

Мария Гусева
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Заслуженный тренер России Юрий Семин отреагировал на выход в плей-офф Лиги Европы «Ференцвароша» под руководством Станислава Черчесова.

«Черчесов давно доказал, что он тренер высокой квалификации. Сравнивать его не с кем, он уже достаточно зрелый специалист, который добивается соответствующего успеха в зависимости от того, с кем он работает. С Месси, Мбаппе и Неймаром его команда играла бы в финале Лиги чемпионов. Станислав Саламович — хороший российский тренер, который с каждым годом подтверждает свою высокую квалификацию. Поздравляю его с выходом в плей-офф Лиги Европы, он молодец», — цитирует «РБ Спорт» Семина.

27 октября «Ференцварош» вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе, набрав 10 очков за 5 туров.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Венгрии и Кубок страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-cherchesov-trener-vy-sokoj-kvalifikatsii-s-messi-i-nejmarom-ego-komanda-igrala-by-v-finale-lch/
Станислав Черчесов
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Ференцварош
Юрий Семин
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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