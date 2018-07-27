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Лига Европы

27 июля 2018, 06:24

Сергей Гуренко: "Доволен, что игроки "Динамо" проявили характер"

Евгений Петров
Корреспондент
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Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко поделился мнением о матче с клубом ДАК (3:1) во втором раунде квалификации Лиги Европы.

 - Не сказал бы, что сегодня мы выполнили задачу – она будет решена только после ответного матча. У нас есть горький опыт недооценки соперника, - цитирует тренера "Прессбол". - Доволен, что ребята проявили характер. Многие дебютировали за "Динамо". Корзун, например, всего одну тренировку с нами провел, а Шитов – две. Наперекор всем мы доказываем, что у нас есть команда.

Победитель этого противостояния на следующей стадии сыграет с "Зенитом".

 

 

Источник: https://www.pressball.by/news/football/301546
ФК Динамо (Минск)
ФК Зенит
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