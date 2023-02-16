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Лига Европы

Сегодня, 19:48

Агуэро: «Барселона» обыграет «МЮ». В атаке у нее игроки, способные расшатать оборону»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-форвард «Барселоны» Серхио Агуэро надеется на победу команды над «Манчестер Юнайтед» в первом матче стыкового раунда Лиги Европы.

«Судя по тому, что «Барселона» показывает в ла лиге, она сумела нащупать командную игру и выступает стабильно. Она закрыла свои ворота, пропускает очень мало. И у нее есть футболисты, способные расшатать оборону соперника. «МЮ» смог вернуться в число претендентов на трофеи и, похоже, оставил позади недавнюю нестабильность.

Это будет стоящее зрелище, но я думаю и надеюсь, что победа останется за «Барселоной», — приводит слова Агуэро Manchester Evening News.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Манчестер Юнайтед». Игра состоится сегодня, 16 февраля, начало — в 20.45 мск.

Серхио Агуэро
Лига Европы УЕФА
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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